В полиции Абу-Даби появился верблюжий патруль

11 Дек. 05:59 2018-12-11T06:06:18+03:00

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Полиция эмирата Абу-Даби возвращается к истокам. В стране создаются специальные патрули на верблюдах. Как сообщил глава полиции, генерал-майор Мохаммед Халфан аль-Ромати, эти животные являются традиционным способом передвижения бедуинов.

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить безопасность Абу-Даби и продолжаем использовать все возможные средства для повышения уровня безопасности в эмирате", - сказал он.

Как пишет издание Gulf News, патрульные на верблюдах будут использоваться для поддержания порядка в труднодоступных пунктах страны. Однако их можно будет увидеть не только в пустыне, но и в городе.

"Полицейские были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с гражданами", - заверил глава полиции.

Одногорбые верблюды называются «кораблями пустыни». Они занимают важное место в истории эмиратов, поскольку помогали бедуинам перевозить товары, часто являясь основным источником мяса, молока и шерсти.