В Китае завершили строительство уникального железнодорожного моста

СЕГОДНЯ 06:44 2018-12-11T06:44:30+03:00

Мост с самым большим в мире пролетом между двумя опорами находится в китайской провинции Юньнань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Уникальный железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построен в Китае, в юго-западной провинции Юньнань. Он перекинут через реку Нуцзян и является частью магистрали, которая свяжет китайский Куньмин с крупнейшим городом Мьянмы Янгоном.

Длина всей конструкции составляет 1024 метра, а ширина почти 25 метров. Расстояние между двумя соседними опорами составила 490 метров, передает агентство Синьхуа.

Напомним, в 2011 году в КНР был введен в эксплуатацию другой мост, который также попал в Книгу рекордов Гинесса. Длина железнодорожного моста Даньян - Куньшань составляет 164,8 км. Он соединяет города Нанкин и Шанхай. Его строительство обошлось в восемь миллиардов долларов.

Также сайт kp.ru писал, что Китай полностью завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через реку Амур, который должен будет соединить село Нижнеленинское в Еврейской автономной области и город Тунцзян провинции Хэйлунцзян.