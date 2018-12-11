Погода в Москве на 11 декабря 2018 года: жителей столицы предупредили о мокром снеге и гололеде

11 Дек. 07:08 2018-12-11T07:08:27+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 11 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, во вторник в столице вновь будет серо и слякотно. Так, небо опять затянут облака, а столбики термометров будут колебаться около отметки в ноль градусов.

При этом в городе ожидается снег, который время от времени будет переходить в мокрый снег, а местами не исключен и ледяной дождь. Также метеорологи предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега на провода и деревья. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду, 12 декабря, температура воздуха в мегаполисе не изменится и, так же как и днем, составит -1…+1 градус, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток в столице возможны лишь небольшие осадки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: началась она с 20-градусных морозов по ночам и солнечных дней, но вскоре превратилась в серую и слякотную «еврозиму». Что касается снежного покрова, то к 10 декабря сугробы в столице выросли до 17 сантиметров, что почти вдвое превышает климатическую норму. Однако в минувший понедельник в городе резко потеплело, и снег начал таять. Как ожидается, подморозит в мегаполисе только к выходным.