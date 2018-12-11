Названа самая прослушиваемая песня ХХ века

СЕГОДНЯ 07:26 2018-12-11T07:40:07+03:00

“Богемскую рапсодию” на стриминг-сервисах прослушали более полутора миллиарда раз

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Самая прослушиваемая сегодня песня прошлого века - это хит британской группы Queen "Богемская рапсодия". Об этом сообщила одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Universal Music Group.

“Самая великая рок-песня всех времен - Bohemian Rhapsody группы Queen, официально самая прослушиваемая песня 20 века, которую на стриминг-сервисах воспроизвели более 1,5 миллиарда раз”, - говорится на официальной странице компании в Facebook.

Queen - Bohemian Rhapsody.(Official Video)

Автор "Богемской рапсодии" - Фредди Меркьюри написал ее в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают друг в друга и завершаются кодой. Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м годах.

Отметим, как писал сайт "КП", в мае этого года эксперты назвали Queen "слишком переоцененной в истории рок-музыки" и отправили на предпоследнюю 213 строчку рейтинга худших групп, введенных в зал славы рок-н-ролла.