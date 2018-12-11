Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-11T07:53:54+03:00

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Посольство РФ в США прокомментировало решение Госдепартамента США исключить Россию из списка стран, куда американцам следует «пересмотреть поездку». В диппредставительстве нашей страны положительно оценили изменение рекомендаций и назвали соответствующий шаг Вашингтона «признанием очевидной реальности».

«С удовлетворением восприняли снятие Госдепом США безосновательных рекомендаций американским гражданам "передумать посещать Россию". Теперь их призывают лишь "соблюдать повышенную осмотрительность" (как, например, при посещении Великобритании, Дании, Франции или ФРГ). Видим в этом признание очевидной реальности», - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник США исключили Россию из списка нерекомендованных к посещению стран. Теперь Госдеп просто советует американцам проявлять в РФ повышенную осторожность. Однако от поездок на Северный Кавказ и в Крым, как считают в Вашингтоне, лучше все же отказаться.