СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-11T07:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В корпорации Google сообщили, что выявили программную недоработку, которая сделала возможным сторонним разработчикам получать доступ к данным 52,5 миллиона пользователей соцсети Google+. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Недоработка была в обновленном программном обеспечении, распространенном в ноябре. Ее смогли устранить только через неделю. Все это время сторонние разработчики через приложения имели возможность запрашивать информацию об именах, возрасте и роде занятий пользователей, а также получить их электронные адреса. Это касалось даже закрытых для просмотра учетных записей.

В Google заверили, что ошибка не затронула данные финансового характера, которые могли бы использовать мошенники. Более того, расследование компании показала, что нет подтверждения, что хоть какие-то данные, попавшие в доступ в результате ошибки, были использованы.

Корпорация заявила, что оповестит каждого пользователя, которого могла коснуться утечка информации, а также досрочно прекратит использование соцсети Google+. Ранее свернуть приложение собирались к августу 2019 года, теперь это сделают уже к апрелю. Версия Google+ для корпоративных клиентов продолжит работать.