Самолеты ВВС России и Венесуэлы проведут совместные учения

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-11T08:13:56+03:00

Прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными боливарианской республики. Фото: twitter.com/@PrensaFANB

Как заявил глава Минобороны латиноамериканской страны, военные республики готовятся «в случае необходимости защищать свою страну до последнего вздоха»

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Во вторник, 11 декабря, стало известно, что прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными боливарианской республики.

Как пишет местное издание El Universal, на предстоящих учениях запланированы, в частности, «совместные полеты» авиации. Других подробностей о маневрах венесуэльские СМИ не сообщают.

Между тем министр обороны латиноамериканской страны Владимир Падрино Лопес, приветствуя российских летчиков, заявил о готовности «в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха». «И мы будем делать это с нашими друзьями, которые выступают за уважительные отношения между странами», - добавил он.

Также Падрино Лопес заметил, что «никто в мире» не должен бояться присутствия российских боевых самолетов в Венесуэле, потому что Каракас и Москва являются «строителями мира, а не войны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия.