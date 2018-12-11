Предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег и незаконную деятельность

11 Дек. 08:27 2018-12-11T18:39:02+03:00

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Подводя итоги уходящего года можно сказать, что число преступлений уголовной направленности в России выросло. Это подтверждает статистика МВД: за 10 месяцев было зарегистрировано 34,12 тысяч таких нарушений. Чаще всего это дела, связанные с легализацией денежных средств, что в народе называется «отмыванием» - 44,6%. На втором месте - нарушения по статье "незаконное предпринимательство" – 17,2%, замыкает тройку "изготовление и сбыт поддельных денег и бумаг" – 5%.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов объясняет, что сейчас сложилась непонятная ситуация: государство стало давать послабления, но на оперативном уроне и в судах этого пока не видно. В конце ноября президент инициировал процедуру прекращения уголовного преследования по ряду преступлений, если осужденный добровольно компенсирует ущерб. В основном это нарушения небольшой тяжести, связанные с мошенничеством при страховании и компьютерной информации, оформлении кредита, нарушение авторских прав. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, но пока принципиальных изменений не произошло.

В адвокатской среде уверены, что в ближайшее время темпы роста выявленных экономических преступлений не снизятся. Связано это с несколькими факторами: во-первых, следственные органы стали более компетентны, во-вторых, бизнес все чаще использует данный инструмент для решения внутренних споров, сообщает газета «Известия».