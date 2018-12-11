Цены на «Боярышник» и парфюмерию, содержащую спирт, вырастут

11 Дек. 08:49 2018-12-11T08:49:58+03:00

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Цены на спиртосодержащую непищевую продукцию вырастут. Кабмин утвердил минимальный порог, ниже которого нельзя продавать «Боярышник» или парфюмерию с содержанием этилового спирта выше 28%. Данная продукция должна соответствовать цене, установленной для пол-литровой бутылки крепкого алкоголя – 205 рублей.

Роспотребнадзор отмечает, что это вынужденная мера, она поможет снизить число отравлений спиртосодержащей продукцией. Сейчас случаи летального исхода от употребления такой продукции составляют 93.7% от общего количества. Пока удалось добиться общего снижения данного показателя смертности со 10,6 человек на 100 тыс. населения в 2012 году до 8,4 в 2017 году.

В правительстве отметили, что установление ценовых ограничений делает торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией экономически невыгодно, пишет газета «Известия».

Случаи отравления «Боярышником» в 2017 году, которые произошли в Иркутской области, прогремели на всю Россию. Тогда от употребления спиртосодержащей жидкости скончались 74 человека.