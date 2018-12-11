2018-12-11T09:28:03+03:00
В мире

Пятерых американских военных объявили погибшими после столкновения самолетов над Японией

Поисково-спасательные операции завершены
Дарья ИВАШКИНА
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Поисково-спасательные операции завершеныПоисково-спасательные операции завершеныФото: REUTERS
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Во вторник, 11 декабря, в ВМС США заявили, что пятеро военнослужащие, которые числились пропавшими без вести после столкновения американских военных самолетов над Японией, объявлены погибшими.

Как отмечается в заявлении Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, в настоящее время все поисково-спасательные операции в районе ЧП завершены. Родственники военнослужащих уже уведомлены об этом решении, передает Associated Press.

При этом, как подчеркнул генерал-лейтенант Эрик Смит, во время поисков силами США, Японии и Австралии «были предприняты невероятные усилия», однако спасти пятерых военных так и не удалось.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе над Японией. Отмечалось, что в момент ЧП в самолетах находились в общей сложности семь человек, двоих из них удалось спасти.

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