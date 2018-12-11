В Москве за двое суток выпала пятая часть месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-11T10:33:38+03:00

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За ночь в Москве выпало 2 мм, а за последние двое суток - 10 мм осадков. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

За 48 часов в российской столице выпало 18% месячной нормы осадков, что в декабре составляет 56 мм.

Такие данные были получены с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ. Сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

Как сообщают синоптики, во вторник в российской столице будет облачно, выпадет снег, которые временами будет переходить в мокрый снег, местами ожидается гололедица. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

В этот день в Москве и ее области из-за неблагоприятной погоды утсановлен "желтый" уровень опасности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в ночь с 11 по 12 декабря температура в Москве составит -1…+1 градус. По сообщениям Гидрометцентра России, в темное время суток в столице возможны лишь небольшие осадки.