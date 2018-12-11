Более 40 тысяч Lada Vesta отозваны из-за проблем с шинами

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-11T10:40:01+03:00

«АвтоВАЗ» заявил о неисправности автомобилей и обещает провести ремонт за свой счет

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«АвтоВАЗ» заявил о технической неисправности более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta. Транспорт отзывают для ремонта, провести его в компании обещают за свой счет.

Всего должны вернуться 41,5 тысяч автомобилей, который были проданы с июля 2017 года. У них оказались проблемы с шинами. Диск запасного колеса является непригодным, а это значит, что все запаски будут заменены.

Росстандарт объясняет причину там, что в комплектации автомобилей шины размера 185/65R15 Pirelli Cinturato P1, запасное колесо соответствует 185/65R15 Formula Energy, но оно не сертифицировано.

«АвтоВАЗ» проведет покраску диска запасного колеса на всех отозванных машинах, после чего их вернут владельцам, сообщает Пятый канал.

Ранее производитель отозвал более ста тысяч машин, проданных в 2017 году. Причиной стала неисправность коробки передач. Ремонтные работы проводили дилеры в своих сервисных центрах.