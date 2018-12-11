2018-12-11T11:45:37+03:00
Наука

Аппарат NASA обнаружили воду на астероиде Бенну

Следы жидкости содержатся в минералах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые обнаружили следы воды на астероиде БеннуУченые обнаружили следы воды на астероиде Бенну
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Космический аппарат OSIRIS-Rex, принадлежащий американскому агентству NASA, обнаружил следы воды на астероиде Бенну. С таким заявлением выступили накануне представители Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Научный сотрудник из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте Эми Саймон уточнила, что речь идет о гидросодержащих минералах. Эти данные космический аппарат смог извлечь благодаря установленным спектрометрам, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты, которые обслуживают OSIRIS-Rex предположили, что астероид Бенну откололся от более крупного небесного объекта, на котором имеется вода в жидком виде. На самом же астероиде следы воды фиксируются по всей поверхности, однако только в кристаллической форме Специалисты предполагают, что это связано с размерами астероида, для хранения воды в жидкой форме он слишком мал, пишет ФАН.

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