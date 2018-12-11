Посол РФ в Великобритании объяснил нежелание Лондона сотрудничать с Москвой

11 Дек. 11:58 2018-12-11T11:58:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Обвинения в адрес России в организации кибератак звучат регулярно. За этим кроется политика, причем решение принимается на самом верху. Не раз российский МИД предлагал, например, Великобритании, выработать единый протокол борьбы с виртуальными преступлениями, но каждый раз в качестве ответа отказ. Причину объяснил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

- Ситуация с обвинениями со стороны британских властей в адрес России в кибератаках приобрели невиданные масштабы, впрочем, как и охватившая английский политистеблишмент шпиономания. В декабре 2017 Сергей Лавров предложил коллеге Борису Джонсону провести сверку часов на тему кибербезопасности, но переговоры не увенчались успехом, - цитирует газета «Известия» слова дипломата.

Многие страны по данному вопросу занимают позицию, которая прописана в Будапештской конвенции. Данный документ, по сути, закрепляет возможность нарушения государственного суверенитета при борьбе с киберпреступлениями.

Одно из последних обвинения России прозвучало из уст главы Центра национальной кибербезопасности Великобритании Киарана Мартина. Он заявил, что киберпреступники, якобы связанные с Россией, совершили за прошедший год серию кибератак на британские СМИ, систему телекоммуникаций, а также энергетический сектор королевства.