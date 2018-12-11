2018-12-11T12:19:29+03:00
Общество

Слон из зоопарка в Таиланде шокировал посетителей своим изможденным видом

Животное делало цирковые трюки перед пустыми трибунами [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Слон из зоопарка в Таиланде шокировал посетителей своим изможденным видомСлон из зоопарка в Таиланде шокировал посетителей своим изможденным видомФото: REUTERS
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В одном из зоопарков Таиланда местные жители обнаружили слона, который шокировал их своим больным видом. Очень худое животное выступало перед пустующими трибунами с цирковыми трюками. Слон в том числе был вынужден балансировать на туго натянутых металлических канатах и садиться на деревянные столы на арене.

Слон из зоопарка в Таиланде шокировал посетителей своим больным видом.

Один из посетителей заснял на видео бедолагу, который едва передвигается в зоопарке Самутпракарн.

- Я давно посещаю зоопарк, потому что мне нравится смотреть на животных. Но когда я пришел сюда на прошлой неделе, я был расстроен, увидев одного из слонов Он выглядел таким худым и слабым. Я думаю, ему нужна помощь, - прокомментировал один их посетителей зоопарка.

К слову, еще несколько лет назад зоопарк был очень популярен среди местных жителей. Сейчас на большинстве шоу трибуны пустуют, однако, животные продолжают выступать со своими номерами, сообщает издание Daily Mail.

- Место в плохом состоянии - многие объекты изношены, и похоже, что они не обновлялись в течение долгого времени. Очень больно видеть, что животные содержатся в таких плохих условиях, - отметил один из местных жителей.

В свою очередь представители зоопарка уверяют, что кормят всех животных несколько раз в день и заботятся об их здоровье.

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