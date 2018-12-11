2018-12-11T12:55:03+03:00
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

Компания не исполняла российское законодательство
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роскомнадзор оштрафовал Google на пол миллиона рублейРоскомнадзор оштрафовал Google на пол миллиона рублейФото: REUTERS
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Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства-неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Александр Жаров, глава ведомства, отметил, что помимо штрафа, против Google могут завести еще одно административное дело при неисполнении законодательства РФ.

- Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google, - прокомментировал Жаров.

Более того, до конца года Роскомнадзор планирует проверить социальные сети Twitter и Facebook на исполнение российского законодательства, сообщает "ТАСС".

- Да. Это достаточно простой процесс, мы запросим информацию [о локализации персональных данных]. Мы эту ситуацию мониторим, -отметил Александр Жаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ошибка Google раскрыла личные данные 52, 5 миллионов пользователей по всему миру. Руководство корпорации заявило, что выявили недоработку и устранили ее спустя неделю после утечки данных.

В ноябре этого года Роскомнадзор уже возбудил административное дело против компании Google за то, что ее интернет-поисковик не подключился к единому реестру запрещенных на территории России ресурсов.

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