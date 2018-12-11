Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву

11 Дек. 13:14 2018-12-11T14:17:52+03:00

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Во вторник, 11 декабря, стало известно, что президент Польши Анджей Дуда посмертно наградил российскую правозащитницу Людмилу Алексееву, скончавшуюся 8 декабря, кавалерским крестом Ордена заслуг перед республикой.

Это высшая награда за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества, передает ТАСС.

Стоит отметить, что о присвоении награды объявил глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, присутствовавший на церемонии прощания с главой Московской Хельсинкской группы, которая во вторник проходила в Центральном доме журналиста в Москве. Также политик возложит венок к гробу правозащитницы и прочитает письмо с соболезнованиями премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря. Ей был 91 год. Как выяснилось чуть позднее, причиной смерти известной российской правозащитницы стала сердечная недостаточность. А во вторник, 11 декабря, в Москве проходила церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы, в которой принял участие и президент РФ Владимир Путин.