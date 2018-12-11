2018-12-11T14:21:04+03:00
Общество

Минтруд РФ опроверг сообщения о «выводе пособий» для работавших граждан

Как заметили в ведомстве, у них вообще нет официальной страницы в Facebook
Дарья ИВАШКИНА
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В Facebook неизвестные создали страницу от имени Минтруда РФВ Facebook неизвестные создали страницу от имени Минтруда РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 11 декабря, министерство труда и социальной защиты РФ предупредило россиян о том, что в Facebook неизвестные создали страницу от имени ведомства и распространяют сообщения о «выводе пособий на сумму 115 000 рублей» для работавших граждан.

При этом Минтруд заверил, что данная информация не соответствует действительности, подчеркнув, что у министерства вообще нет официальной страницы в Facebook. Также в ведомстве призвали россиян «быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах».

«Минтруд России сообщает, что у министерства нет официальной страницы в социальной сети Facebook, а информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры)», - говорится на сайте министерства труда и соцзащиты.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года стало известно о новом виде мошенничества в интернете. Тогда отмечалось, что мошенники начали рассылать по электронной почте сообщения, в которых предлагалось узнать, сколько денег должны гражданам частные страховые фонды.

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