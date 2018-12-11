Минтруд внес в правительство России проект закона об электронных трудовых книжках

11 Дек. 14:26 2018-12-11T14:26:14+03:00

С 2020 года этот планируют запустить в тестовом режиме

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В понедельник, десятого декабря, Минтруд внес проект закона об электронных трудовых книжках в правительство. Планируется, что в 2020 году проект запустят в тестовом режиме.

- Электронная трудовая книжка. Вчера мы внесли проект закона в правительство. У нас остались действительно два разногласия с работодателями. Не будем сейчас на них останавливаться... мы будем с коллегами проводить переговоры, - прокомментировал Максим Топилин, министр труда и соцзащиты, на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России.

Далее, как заметил Топилин, правительство РФ будет вносить изменения в закон о персонифицированном учете, сообщает "РИА-Новости".

- Дальше вносятся изменения в закон о персонифицированном учете. Это все будет происходить, если все пойдёт по плану, с 2020 года это будет тестовый режим предоставления информации ежемесячно, - прокомментировал министр труда и соцзащиты.

Также он отметил, что с 1 января 2021 года "факты увольнений и факты приема на работу будут переживаться работодателями в режиме-следующий день после события.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета. Однако новый онлайн-документ будет выдаваться по желанию.