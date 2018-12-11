2018-12-11T14:45:39+03:00
Политика

Иран подтвердил испытания баллистических ракет

По данным Вооруженных сил страны, ежегодно производится около 40-50 тестовых запусков
Алена Басавина
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Иран подтвердил испытания баллистической ракетыИран подтвердил испытания баллистической ракетыФото: REUTERS
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Вооруженные силы Ирана провели испытания баллистической ракеты. Информацию подтвердил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы проводим ракетные испытания. Последний наш тестовый запуск имел важное значение", - приводит слова Хаджизаде агентство Fars.

По его словам, ежегодно стана производит около 40-50 тестовых запусков своих ракет. Реакция американских властей на них показывает, что для них это важная тема.

Напомним, что ранее американский госсекретарь Майкл Помпео упрекнул Иран в проведении испытаний новой баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести сразу несколько боеголовок. Политик заявил, что такие действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Тегерану развивать данную область.

Однако министр иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми заявил, что ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и не нарушает резолюции Организации объединенных наций.

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