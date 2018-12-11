2018-12-11T15:06:43+03:00
Общество

Роскомнадзор запросит у Twitter и Facebook информацию о хранении персональных данных

Ведомство намерено до конца года проверить, как социальные сети исполняют российское законодательство
Алена Басавина
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Facebook и Twitter проверит РоскомнадзорFacebook и Twitter проверит РоскомнадзорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребует от Twitter и Facebook отчет об исполнении закона о локализации персональных данных. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Да. Это достаточно простой процесс, мы запросим информацию. Мы эту ситуацию мониторим", - приводит ТАСС слова Жарова.

Напомним, что закон о хранении персональных данных обязывает компании хранить и обрабатывать данные граждан только на территории России.

Ранее глава Роскомнадзора пояснял, что проверка социальных сетей пройдет во второй половине 2018 года. При этом Twitter проверят только на исполнение законодательства о локализации данных россиян. А у компании Facebook запросят отсутствие или наличие офиса на территории России, а также удаление противоправного контента.

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