Топилин: с 2019 года размер прибавки к пенсии будет индивидуальным

11 Дек. 15:13 2018-12-11T15:19:56+03:00

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Глава Минтруда РФ Максим Топилин, выступая во вторник, 11 декабря, на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР), заявил, что с 2019 года размер прибавки к пенсии у каждого россиянина будет рассчитываться индивидуально. Таким образом, у разных категорий граждан размер надбавки «будет разным».

Между тем средний размер ежемесячной прибавки к пенсии, по словам министра, составит одну тысячу рублей. «Когда мы говорили, что индексация в среднем составит одну тысячу рублей, то это средние цифры», - приводит слова Топилина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре в ПФР объявили о том, что пенсии по старости проиндексируют на 7,05% с 1 января 2019 года. Тогда также отмечалось, что в 2020 году размер индексации составит 6,6%, а в 2021 году - 6,3%.