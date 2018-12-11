В Армении задержали российского военнослужащего
Генеральная прокуратура Армении сообщила о задержании военнослужащего российской военный базы. Мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
"Задержан российский военнослужащий. Он находится в статусе подозреваемого и именно задержан, а не арестован", - приводит РИА Новости слова начальника отдела по связям с общественностью аппарата генеральной прокуратуры Аревика Хачатрян.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 3 декабря в городе Гюмри. Нападению подверглась 57-летняя женщина-дворник. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.