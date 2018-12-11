В Армении задержали российского военнослужащего

11 Дек. 15:21 2018-12-11T16:02:58+03:00

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Генеральная прокуратура Армении сообщила о задержании военнослужащего российской военный базы. Мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

"Задержан российский военнослужащий. Он находится в статусе подозреваемого и именно задержан, а не арестован", - приводит РИА Новости слова начальника отдела по связям с общественностью аппарата генеральной прокуратуры Аревика Хачатрян.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 3 декабря в городе Гюмри. Нападению подверглась 57-летняя женщина-дворник. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.