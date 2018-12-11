Медведев прибыл в Сабетту, где проведет совещание по развитию Арктики

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-11T16:05:46+03:00

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Во вторник, 11 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в поселок Сабетта, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где в ближашее время проведет совещание по вопросам развития Арктики. Как ожидается, в ходе этого совещания будут обсуждаться планы реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне, обеспечивающих развитие Северного морского пути (СМП).

Кроме того, в ходе этой поездки глава российского правительства также примет участие в торжественной церемонии вывода завода «Ямал СПГ» на полную мощность и проведет встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщается на официальном сайте кабмина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Северный морской путь - это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. В 2017 году по СМП перевезли 10 миллионов тонн грузов. При этом ожидается, что после 2020 года поток грузов вырастет до 40 миллионов тонн, а к 2025-2030 годам - до 80 миллионов тонн. По словам президента РФ Владимира Путина, Севморпуть является «ключом к развитию русской Арктики».