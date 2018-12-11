Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию

11 Дек. 17:00 2018-12-11T17:00:37+03:00

Парламент страны призвал ЕС и НАТО продлить и усилить санкции в отношении России

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Литовский парламент на внеочередном заседании принял антироссийскую резолюцию из-за инцидента в Керченском проливе. Депутаты призвали Запад усилить санкции против России и отключить ее от системы межбанковских переводов SWIFT.

«Призываем страны - члены ЕС и НАТО к продлению и усилению санкций в отношении России, укреплению сотрудничества с Украиной путем усиления ее военной мощи, поддержкой реформ для обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была готова начать переговоры о вступлении в ЕС», -указано в документе.

По мнению политиков Литвы, Керченский пролив необходимо передать под контроль ООН. Также надо усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектор страны.

Напомним, что 7 декабря Литва применила санкционные меры с запретом на въезд в страну против ряда граждан России, которые были причастны к задержанию трех украинских военных судов, нарушивших установленные правила в Керченском проливе.

25 ноября два артиллерийских картера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины совершили провокацию и нарушили морские границы России, направившись в сторону Керченского пролива.

В результате 24 украинских моряка были арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело.