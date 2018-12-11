Супруга футболиста Дениса Глушакова из-за угроз подала заявление в полицию

11 Дек. 17:57 2018-12-11T18:12:56+03:00

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Жена игрока футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова подала заявление в полицию. Об этом рассказал адвокат Дарьи Сергей Жорин.

«Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в её адрес», - цитирует сторону защиты портал «Чемпионат».

Девушка рассказала правоохранительным органам об угрозах в ее адрес. От нее требуют отозвать иск о разделе имущества и взыскания алиментов. К заявлению девушка приложила доказательства.

Известно, что по данному факту уже организована проверка. Отметим, что ранее Денис Глушаков также подал заявление в полицию по поводу возможной причастности своей супруги к выводу денег из семейного бюджета.

Напомним, что скандал вокруг семейной пары разгорелся в сентябре. На просторах интернета появилось видео, на котором капитан «Спартака» находится в сауне с неизвестной дамой. Позже стало известно о разводе супругов.