11 Дек. 19:20 2018-12-11T18:01:39+03:00

Эти средства будут направлены на ремонт, строительство, реконструкцию и проектирование автодорог на территории региона

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Самарская область потратит на ремонт и строительство дорог в 2019 году более 15 млрд рублей. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущим – Наталье Агре и Антону Челышеву – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, в бюджете Самарской области, принятом во втором чтении, на дорожное хозяйство предусмотрено 11 млрд 813 млн рублей. Еще 3 млрд 60 млн рублей ожидается дополнительно из федеральной казны на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 197 млн рублей – на строительство подъездов к селам в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Кроме того, определяется объем поддержки из федерального бюджета на окончание строительства Фрунзенского моста через р. Самару и начало строительство моста через Волгу в районе села Климовка. Таким образом, ожидаемый объем вложений в дорожную сферу увеличится еще на несколько млрд. рублей. По мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это позволит существенно улучшить качество дорог в регионе, а также позитивно скажется на транспортной доступности городов Самарско-Тольяттинской агломерации.