2018-12-11T18:47:24+03:00
Политика

Президент поддержал идею усиления контроля правозащитников над системой исполнения наказаний

Владимир Путин считает, что ситуация с соблюдением прав человека в колониях является очень острой
Алена Басавина
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Путин поддержал усиление контроля над работой ФСИНПутин поддержал усиление контроля над работой ФСИНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу усиления контроля со стороны правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что кстати контроля со стороны правозащитных организаций над деятельностью этой системы (ФСИН) - тоже надо усиливать, согласен», - ответил Путин на предложенную идею.

По его словам, ситуация с соблюдением прав человека в местах лишения свободы является очень острой. Это связано с бюджетными расходами. «Но думать над этим нужно, в том числе — и о повышении денежного содержания сотрудников ФСИН», - сказал Путин.

Он отметил, что власти стараются держать эту проблему в поле зрения.

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