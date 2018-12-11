Президент поддержал идею усиления контроля правозащитников над системой исполнения наказаний
Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу усиления контроля со стороны правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Что кстати контроля со стороны правозащитных организаций над деятельностью этой системы (ФСИН) - тоже надо усиливать, согласен», - ответил Путин на предложенную идею.
По его словам, ситуация с соблюдением прав человека в местах лишения свободы является очень острой. Это связано с бюджетными расходами. «Но думать над этим нужно, в том числе — и о повышении денежного содержания сотрудников ФСИН», - сказал Путин.
Он отметил, что власти стараются держать эту проблему в поле зрения.