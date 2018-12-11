2018-12-11T19:15:22+03:00
Политика

На военном полигоне Капустин Яр произошел неудачный пуск ракеты

Нештатная ситуация произошла в минувшие выходные во время запусков
Алена Басавина
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На полигоне Капустин Яр произошел неудачный запускНа полигоне Капустин Яр произошел неудачный запускФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На военном полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области произошел неудачный запуск ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

"На полигоне "Капустин Яр" 9 декабря проводились ракетные пуски. Несколько ракет были запущены удачно. С одной из них, предварительно, возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели", - указал собеседник агентства.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. СМИ сообщают, что никаких повреждений на земле нет. Также не информации какой тип запущенной ракеты потерпел неудачу: С-300 или «Искандер».

Военные структуры пока не прокомментировали данное событие.

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