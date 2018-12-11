2018-12-11T19:23:16+03:00
Политика

ЕСПЧ получил ответ от Минюста РФ по поводу задержания украинских моряков

Российское ведомство отмечает, что Киев злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб
Алена Басавина
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Минюст РФ отправил ЕСПЧ ответ на запрос по Керченскому инцидентуМинюст РФ отправил ЕСПЧ ответ на запрос по Керченскому инцидентуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство юстиции России ответило на поставленные ЕСПЧ вопросы про задержание украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе. Ведомство указано, что ходатайство Украины основано на домыслах и спекуляциях.

«Украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах», - сообщил Минюст.

Ведомство также выразило озабоченность некоторыми нарушениями в реакции Европейского суда.

«Европейский суд принял эти материалы к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган, и не приняв во внимание имевшуюся в открытом доступе детальную информацию о ситуации 24 украинских граждан», - указал орган.

Отмечается, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб и использует ЕСПЧ для достижения собственных политических целей.

Известно, что ответ был направлен в суд 10 декабря. В нем имеется подробная информация об инциденте, о состоянии задержанных украинских моряков и их местонахождении.

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