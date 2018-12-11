2018-12-11T19:37:23+03:00
Спорт

Президент Олимпийского комитета: россияне изменили отношение к спорту

Станислав Поздняков рассказал Радио «Комсомольская правда», что граждане вновь позитивно относятся к соревнованиям
Павел САДКОВСергей ДАДЫГИНАлена Басавина
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Президент Олимпийского комитета России рассказал о позитивных переменахПрезидент Олимпийского комитета России рассказал о позитивных переменахФото: Из архива KP.RU
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что в России изменилось отношение к спорту. Об этом он заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».

Год назад в России наблюдалась настоящая истерика. Спортсменов на Олимпиаде лишили флага, лидеров не допустили на Игры. Ситуация в целом была депрессивной.

«5 декабря 2017-го, было вынесено решение МОК, которое ограничивало нас в правах. За год ситуация изменилась в корне. ОКР – полноправный член Олимпийскоой семьи, РУСАДА восстановлена, хотя еще есть ряд вопросов по поводу московской лаборатории», - отметил позитивные перемены Станислав Поздняков.

По его словам, на данный момент в стране еще остались люди, которые пытаются внедрить политику в спортивное сообщество. Однако их количество постепенно уменьшается.

«Они крикливые и шумные только», - указал президент Олимпийского комитета.

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