Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО

11 Дек. 19:52 2018-12-11T19:52:39+03:00

Россиян вновь будут штрафовать за отсутствие ТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Государственная дума приняла в первом чтении проекты законов, которые призваны бороться с выдачей фальшивых карт техосмотра без его реального проведения. Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они будут противодействовать практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств.

За оформление фальшивой карты предлагается штрафовать должностных лиц на 5-10 тыс.рублей, а юридических лиц — 100-300 тыс. рублей. Управление автомобилем без диагностической карты будет наказываться штрафом в 2 тыс. рублей.

Также вводится уголовная ответственность за проведение ТО без аккредитации оператора технического осмотра. Поправки предусматривают введение фото- и видеофиксацию процедуры ТО, установление надзора за его проведением и оформление диагностической карты в электронном виде.