Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО
Государственная дума приняла в первом чтении проекты законов, которые призваны бороться с выдачей фальшивых карт техосмотра без его реального проведения. Об этом сообщается на официальном сайте российского парламента.
Авторы инициативы предлагают внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они будут противодействовать практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств.
За оформление фальшивой карты предлагается штрафовать должностных лиц на 5-10 тыс.рублей, а юридических лиц — 100-300 тыс. рублей. Управление автомобилем без диагностической карты будет наказываться штрафом в 2 тыс. рублей.
Также вводится уголовная ответственность за проведение ТО без аккредитации оператора технического осмотра. Поправки предусматривают введение фото- и видеофиксацию процедуры ТО, установление надзора за его проведением и оформление диагностической карты в электронном виде.