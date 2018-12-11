2018-12-11T20:18:19+03:00
Спорт

Поздняков заявил о переоценке негативных спортивных событий 2017 года

Президент Олимпийского комитета России заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что завершить анализ случившегося планируется к следующим Играм.
Алена Басавина
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Президент ОКР рассказал о переоценке событий 2017 годаПрезидент ОКР рассказал о переоценке событий 2017 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Негативные спортивные события 2017 года случились из-за собственных ошибок. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, когда всё началось, в обществе появилась установка: «Наших бьют». Однако позже стало ясно, что к катастрофе действительно привели собственные ошибки и нарушения.

«Для любого анализа требуется холодная голова и объективный подход. Для этого нужно время. Сегодня уже не так громко раздаются голоса «наших бьют!», - считает Поздняков.

Он отметил, что сейчас люди стараются смотреть на ситуацию под другим углом. В течение года-двух, к следующим олимпийским играм, ОКР придет уже со взвешенным анализом произошедшего.

«Увидим, какие выводы из этого были сделаны, как нам действовать, чтобы избежать в будущем подобных конфликтов», - отметил Поздняков.

Напомним, что в 2017 году Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Несколько крупных спортивных чиновников России были отстранены от участия в мероприятиях, сотрудникам Минспорта России не дали аккредитоваться на Игры.

Причиной такого поведения МОК стал целый ряд антидопинговых скандалов. От участия в Олимпиаде пожизненно отстранили больше 20 российских спортсменов, их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

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