Президент поручил генпрокуратуре проверить дело Пономарева

11 Дек. 20:29 2018-12-11T20:29:05+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке рассмотреть дело об аресте 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее», - отметил российский лидер. По его словам, «ставить под сомнение в нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно, просто невозможно». Он отметил, что решение суда было основано на призывах к несанкционированным митингам.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», - сказал Путин.

Напомним, что в конце октября 77-летнего правозащитника задержали у здания ФСБ во время акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Его обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга.

Тверской суд Москвы признал Льва Пономорева виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 25 суток. Позже срок ареста уменьшили до 16 суток.