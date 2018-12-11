Стало известно имя рэпера, который снялся в «новогоднем огоньке»

11 Дек. 21:16 2018-12-11T21:16:34+03:00

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Рэпер Василий Вакуленко, больше известный под ником Баста, принял участие в съемках «новогоднего огонька» на Первом канале. Об этом артист рассказал РИА Новости.

По его словам, во время записи праздничной передачи он записал свою песню. Ранее он уже принимал участие в программе «Новогодняя ночь на Первом». Там он исполнил свою композицию «Выпускной».

Напомним, что 6 декабря в Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов, российских рэперов и представителей профильных ведомств. В ходе заседания глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи.

После генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст подтвердил, что пригласил молодежных исполнителей на съемки. Однако называть конкретные фамилии не стал.

Василий Вакуленко — российский музыкант и продюсер. С 2007 года является совладельцем лейбла «Gazgolder». В разные годы выступал под псевдонимами Баста, Ноггано, N1NT3ND0.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Кого бы вы пригласили в голубой огонек?

Эдуард БОЯКОВ, художественный руководитель МХАТ имени Горького:

- Простых русских людей. Исполнителей народных песен. Без этого, мне кажется, и праздник не праздник. А поменьше хотелось бы попсового гламура.

Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радио «Говорит Москва»:

- Из невозможного, увы: Роя Орбисона. Из прекрасного советского далёка - «Песняров». Из современников - Монеточку с «Русским ковчегом». И западную группу Imagine Dragons - их так любят в народе, что в старости они будут по Тамбовам колесить.

Инга ИЛЬМ, актриса:

- Вот бы президент пришел и отвечал на любые вопросы граждан, и вообще никаких песен.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:

- Нужно выйти на оживленную улицу и спросить сотню прохожих, будут ли они смотреть телевизор в новогоднюю ночь и если да, то кого бы хотели увидеть. А личные вкусы руководителей программного вещания должны оставаться только их делом.

Игорь МОЛОТОВ, писатель:

- Ничто не ново. Об этом сейчас мало кто помнит, но на голубом огоньке даже был батл между Децлом и Иосифом Кобзоном. Пригласите лучше Профессора Лебединского - я слышал, на Украине его перестали кормить.

Ричард СЕМАШКОВ, рэпер:

- Я бы никого не приглашал, а немедленно закрыл эту программу. Нет смысла шевелить мертвого клоуна. Жаль, что население в Новый год снова увидит эту вакханалию.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Пусть будут все. И Макаревич, и Жириновский, и София Ротару по скайпу, и рэперы, и Ксения Собчак с Ольгой Бузовой, и жены футболистов, и дети из «Артека», и якуты с Крайнего Севера. И чтобы на всех обязательно падало золотое конфетти.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Адриано Челентано или «Модерн Токинг». Молодежь все равно не смотрит телевизор. А нашим родителям зачем рэперы? У их поколения свои кумиры.