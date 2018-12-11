2018-12-11T21:16:34+03:00
Звезды

Стало известно имя рэпера, который снялся в «новогоднем огоньке»

Участие в съемках праздничной передачи принял исполнитель Баста
Алена Басавина
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Рэпер Баста принял участие в "новогоднем огоньке"Рэпер Баста принял участие в "новогоднем огоньке"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рэпер Василий Вакуленко, больше известный под ником Баста, принял участие в съемках «новогоднего огонька» на Первом канале. Об этом артист рассказал РИА Новости.

По его словам, во время записи праздничной передачи он записал свою песню. Ранее он уже принимал участие в программе «Новогодняя ночь на Первом». Там он исполнил свою композицию «Выпускной».

Напомним, что 6 декабря в Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов, российских рэперов и представителей профильных ведомств. В ходе заседания глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи.

После генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст подтвердил, что пригласил молодежных исполнителей на съемки. Однако называть конкретные фамилии не стал.

Василий Вакуленко — российский музыкант и продюсер. С 2007 года является совладельцем лейбла «Gazgolder». В разные годы выступал под псевдонимами Баста, Ноггано, N1NT3ND0.

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