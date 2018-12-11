2018-12-11T21:44:03+03:00
Спорт

Глава Олимпийского комитета прокомментировал скандал с Мамаевым и Кокориным

Станислав Поздняков рассказал Радио «Комсомольская правда», как оценивает поступок спортсменов
Алена Басавина
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Глава Олимпийского комитета России прокомментировал скандал с Кокориным и МамаевымГлава Олимпийского комитета России прокомментировал скандал с Кокориным и МамаевымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Олимпийского комитета России прокомментировал ситуацию вокруг известных футболистов Мамаева и Кокорина. Свою точку зрения он высказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, судить футболистов он не берется. Однако считает, что за преступные действия они должны получить наказание.

«Бог мне дал несколько другую профессию. Я не судья. Но думаю, что степень наказания должна соответствовать тяжести проступка», - указал Поздняков.

Он считает, что их профессия и заслуги не должны являться смягчающим обстоятельством.

«Смягчающим обстоятельством наличие у тебя удостоверения мастера спорта или заслуженного мастера спорта не является», - уверен глава Олимпийского ведомства.

Напомним, что ранее Тверской суд Москвы оставил под арестом бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля.

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