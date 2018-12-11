Глава Олимпийского комитета прокомментировал скандал с Мамаевым и Кокориным
Президент Олимпийского комитета России прокомментировал ситуацию вокруг известных футболистов Мамаева и Кокорина. Свою точку зрения он высказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его словам, судить футболистов он не берется. Однако считает, что за преступные действия они должны получить наказание.
«Бог мне дал несколько другую профессию. Я не судья. Но думаю, что степень наказания должна соответствовать тяжести проступка», - указал Поздняков.
Он считает, что их профессия и заслуги не должны являться смягчающим обстоятельством.
«Смягчающим обстоятельством наличие у тебя удостоверения мастера спорта или заслуженного мастера спорта не является», - уверен глава Олимпийского ведомства.
Напомним, что ранее Тверской суд Москвы оставил под арестом бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля.