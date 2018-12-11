2018-12-11T21:53:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает москвичей о тумане

Ведомство опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях
Алена Басавина
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Москву накроет туманМоскву накроет туманФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москву накроет сильный туман ночью и утром 12 декабря. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, москвичей ждет ухудшение видимости до 200-500 м. Местами гололед и на дорогах гололедица.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями спасателями рекомендуют значительно снизить скорость при управлении автомобилем, соблюдать дистанцию.

Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Отметим, что в среду также ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке -1...+1 градусов.

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