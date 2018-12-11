2018-12-11T21:53:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает москвичей о тумане

Ведомство опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях
Алена Басавина
Поделиться:
Москву накроет туманМоскву накроет туманФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Москву накроет сильный туман ночью и утром 12 декабря. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, москвичей ждет ухудшение видимости до 200-500 м. Местами гололед и на дорогах гололедица.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями спасателями рекомендуют значительно снизить скорость при управлении автомобилем, соблюдать дистанцию.

Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Отметим, что в среду также ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке -1...+1 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стрельба в Бразилии унесла жизни пяти человек
Путин заморозил накопительную часть пенсии до 2021 года
Глава Олимпийского комитета прокомментировал скандал с Мамаевым и Кокориным
Космонавты Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос
Стало известно имя рэпера, который снялся в «новогоднем огоньке»
Поздняков прокомментировал идею включения киберспорта в программу Олимпийских игр
Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост
В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом
Президент поручил генпрокуратуре проверить дело Пономарева
Поздняков заявил о переоценке негативных спортивных событий 2017 года
Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО
Президент Олимпийского комитета: россияне изменили отношение к спорту
Самарская область потратит на ремонт и строительство дорог в 2019 году более 15 млрд рублей
ЕСПЧ получил ответ от Минюста РФ по поводу задержания украинских моряков