МЧС предупреждает москвичей о тумане
Москву накроет сильный туман ночью и утром 12 декабря. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, москвичей ждет ухудшение видимости до 200-500 м. Местами гололед и на дорогах гололедица.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями спасателями рекомендуют значительно снизить скорость при управлении автомобилем, соблюдать дистанцию.
Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Отметим, что в среду также ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Дневная температура воздуха будет держаться на отметке -1...+1 градусов.