Путин заморозил накопительную часть пенсии до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года», - сказано в документе.
Согласно опубликованному документу, закон позволит уменьшить поступления средств из федерального бюджета в пенсионный фонд в 2021 году на 609,1 млрд рублей. Получается, что именно на эту сумму вырастут доходы фонда.
Напомним, что с соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии (6% от заработной платы россиян) не формируется до конца 2020 года. Все поступающие средства идут на выплату нынешнем пенсионерам. Теперь действие данной системы продлили еще на один год, до 2021 года.