Стрельба в Бразилии унесла жизни пяти человек

11 Дек. 22:20 2018-12-11T22:20:59+03:00

В Бразилии 5 человек погибли в результате стрельбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина, ворвавшийся с пистолетом в кафедральный собор, покончил с собой

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В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы в кафедральном соборе. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны.

Как сообщает телеканал Globо, один из раненых скончался в больнице. Ранее сообщалось о четырех жертвах.

«Личности жертв пока не установлены. У нас нет информации о мотивах», - прокомментировал ситуацию представитель спасательной службы Алешандри Монтейру.

Напомним, что ранее неизвестный ворвался в храм во время службы и открыл стрельбу по прихожанам. Известно, что в результате инцидента он покончил с собой.

На данный момент все подробности происшествия уточняются. Возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.