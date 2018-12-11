Стрельба в Бразилии унесла жизни пяти человек
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы в кафедральном соборе. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны.
Как сообщает телеканал Globо, один из раненых скончался в больнице. Ранее сообщалось о четырех жертвах.
«Личности жертв пока не установлены. У нас нет информации о мотивах», - прокомментировал ситуацию представитель спасательной службы Алешандри Монтейру.
Напомним, что ранее неизвестный ворвался в храм во время службы и открыл стрельбу по прихожанам. Известно, что в результате инцидента он покончил с собой.
На данный момент все подробности происшествия уточняются. Возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.