2018-12-11T22:36:53+03:00
Политика

Украина может выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве разведслужб

Президент Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру расторжения договора
Алена Басавина
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Украина выйдет из договора СНГ о сотрудничестве разведслужбУкраина выйдет из договора СНГ о сотрудничестве разведслужбФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев намерен выйти из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ. Об этом сообщила украинская служба внешней разведки.

Ведомство отмечает, начать процедуру официального выхода из соглашения правительству дал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский лидер уже заявил, что намерен выйти из всех международных договоров СНГ, где есть хоть «малейшее несоответствие национальным интересам».

Напомним, что ранее президент Украины окончательно разорвал договор о дружбе с Россией. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Twitter. Ранее закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной одобрила Верховная рада.

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