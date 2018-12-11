2018-12-11T22:49:21+03:00
Общество

Московское метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь

Пользоваться общественным транспортом можно будет целые сутки
Алена Басавина
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Собянин рассказал о работе метро в Новый годСобянин рассказал о работе метро в Новый годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будет работать всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Во время празднования Рождества движение транспорта продлят до двух часов ночи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь - до 2 часов», - написал глава города на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, такой режим работы планируется также опробовать во время празднования Дня города и Нового года с 2019 по 2021 годы.

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