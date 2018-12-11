Захарова прокомментировала заявление украинского депутата о пришельцах

11 Дек. 22:58 2018-12-11T22:58:39+03:00

Официальный представитель МИД России заявила, что политика киевских властей давно строится на угрозах

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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявления депутата Верховной рады об уничтожении Крымского моста пришельцами.

По словам Захаровой, подобные заявления можно рассматривать как призыв к терроризму со стороны политический элиты Украины.

«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить, о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», - указала официальный представитель МИД.

Она указала, что политика официальной власти давно строится на запугиваниях и угрозах разного рода.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов выразил надежду, что Крымский мост уничтожат инопланетяне.

«Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог... я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает», - произнес парламентарий.

Отметим, что данный депутат уже не раз призывал к уничтожению Крымского моста. Он часто делает громкие антироссийские заявления.