Захарова прокомментировала заявление украинского депутата о пришельцах
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявления депутата Верховной рады об уничтожении Крымского моста пришельцами.
По словам Захаровой, подобные заявления можно рассматривать как призыв к терроризму со стороны политический элиты Украины.
«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить, о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», - указала официальный представитель МИД.
Она указала, что политика официальной власти давно строится на запугиваниях и угрозах разного рода.
Напомним, что ранее депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов выразил надежду, что Крымский мост уничтожат инопланетяне.
«Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог... я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает», - произнес парламентарий.
Отметим, что данный депутат уже не раз призывал к уничтожению Крымского моста. Он часто делает громкие антироссийские заявления.