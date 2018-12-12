Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области удалось повысить качество дорог

12 Дек. 01:25 2018-12-12T01:40:07+03:00

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Самарской области за последние годы удалось существенно повысить качество автодорог. Если раньше регион «славился» не самыми лучшими автотрассами, то теперь, приезжая сюда, гости областного центра убеждаются в обратном. Только в 2018 году в Самаре отремонтировали 189 км автодорог, годом ранее, в 2017-м – еще 218 км. О том, как Самарской области удалось улучшить состояние автотрасс, губернатор Дмитрий Азаров рассказал на радио КП. В эфире программы «Россия в движении» глава региона ответил на вопросы ее ведущих - президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре и Антона Челышева.

По словам Дмитрия Азарова, произошедшие в регионе изменения – это результат двух проектов: подготовки к чемпионату мира по футболу и федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Самара первой из российских регионов начала подготовку к мундиалю, запланировав, в том числе, и большой объем работ по ремонту и строительству автодорог.

- Еще в 2012 году, когда я работал мэром Самары, мы стали первым городом, который утвердил муниципальную программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы были убеждены в том, что наш футбольный город должен принять игры чемпионата, и понимали, что проучить это право можно только системной работой, - подчеркнул глава Самарской области. - Благодаря тому, что мы начали готовить проектную документацию заранее, нам удалось включить наши проекты в федеральную программу подготовки. В итоге, к началу турнира в Самаре отремонтировали 213 км дорог, реконструировали и построили с нуля – еще 35 км.

Большую помощь в работе региональным властям оказали жители города. Дмитрий Азаров и его команда постарались учесть все пожелания самарцев и начали работать в тесном взаимодействии с горожанами.

- Когда-то ситуация с дорогами в Самаре была очень сложной, - признает глава региона. - И это – мягко говоря. Жители находили более красочные эпитеты. В интернете выпускались фотожабы: фотография разбитой дороги, и в каждой яме – мой портрет. Я не стал прятаться от людей – пригласил их на встречу и рассказал о сложностях формирования муниципального бюджета. Показал, как ситуация будет исправляться – и предложил общественникам участвовать в этой работе вместе с городской администрацией.