Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области удалось повысить качество дорог
Самарской области за последние годы удалось существенно повысить качество автодорог. Если раньше регион «славился» не самыми лучшими автотрассами, то теперь, приезжая сюда, гости областного центра убеждаются в обратном. Только в 2018 году в Самаре отремонтировали 189 км автодорог, годом ранее, в 2017-м – еще 218 км. О том, как Самарской области удалось улучшить состояние автотрасс, губернатор Дмитрий Азаров рассказал на радио КП. В эфире программы «Россия в движении» глава региона ответил на вопросы ее ведущих - президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре и Антона Челышева.
По словам Дмитрия Азарова, произошедшие в регионе изменения – это результат двух проектов: подготовки к чемпионату мира по футболу и федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Самара первой из российских регионов начала подготовку к мундиалю, запланировав, в том числе, и большой объем работ по ремонту и строительству автодорог.
- Еще в 2012 году, когда я работал мэром Самары, мы стали первым городом, который утвердил муниципальную программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы были убеждены в том, что наш футбольный город должен принять игры чемпионата, и понимали, что проучить это право можно только системной работой, - подчеркнул глава Самарской области. - Благодаря тому, что мы начали готовить проектную документацию заранее, нам удалось включить наши проекты в федеральную программу подготовки. В итоге, к началу турнира в Самаре отремонтировали 213 км дорог, реконструировали и построили с нуля – еще 35 км.
Большую помощь в работе региональным властям оказали жители города. Дмитрий Азаров и его команда постарались учесть все пожелания самарцев и начали работать в тесном взаимодействии с горожанами.
- Когда-то ситуация с дорогами в Самаре была очень сложной, - признает глава региона. - И это – мягко говоря. Жители находили более красочные эпитеты. В интернете выпускались фотожабы: фотография разбитой дороги, и в каждой яме – мой портрет. Я не стал прятаться от людей – пригласил их на встречу и рассказал о сложностях формирования муниципального бюджета. Показал, как ситуация будет исправляться – и предложил общественникам участвовать в этой работе вместе с городской администрацией.