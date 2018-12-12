12 Дек. 01:45 2018-12-12T03:37:15+03:00

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Бывший канадский дипломат, сотрудник неправительственной организации "Международная кризисная группа" Майкл Ковриг задержан в Китае. Эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также в НПО.

Глава правительства страны заверили, что канадские дипломаты уже обсудили произошедшее с китайской стороной.

"Мы обсудили это дело напрямую с китайскими официальными лицами. Правительство Канады занимается этим делом и продолжит говорить с правительством Китая, и мы, конечно же, оказываем консульскую помощь семье", - цитирует Трюдо телеканал CTV News.

Отмечается, что неизвестно в чем подозревают канадца власти Китая. Однако СМИ не исключают, что его задержание связано с арестом в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Как рассказывал сайт kp.ru, дочь основателя Huawei задержали во время трансферной пересадки в Ванкувере по требованию властей США. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.