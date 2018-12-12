Губернатор Дмитрий Азаров: Новый мост через Волгу в Самарской области соединит Европу и Западный Китай

12 Дек. 02:01 2018-12-12T02:03:09+03:00

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В Самарской области появится новый мост через Волгу: строительные работы в районе поселка Климовка начнутся в 2019 году. Вместе с подъездными дорогами стоимость проекта оценивается в 130 млрд. рублей, большая часть которых будет выделяться на условиях государственно-частного партнерства. Новая транспортная артерия позволит разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, по которой сейчас автомобили переправляются через Волгу. О том, почему этот проект в регионе считается стратегически важным, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал на радио «КП». Глава области ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» Антона Челышева и президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре.

- Де-факто моста через Волгу у нас нет. Сегодня транспорт переезжает с берега на берег по плотине Жигулевской ГЭС. Но транспортный поток превышает расчетные возможности плотины, которые закладывались 70 лет назад, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мост нам очень нужен. Он примет на себя весь транзитный поток, а плотина будет обслуживать региональные перевозки.

Строительство моста рассчитывают завершить к 2023 году. Проект получил поддержку на федеральном уровне: соответствующее распоряжение, побывав в Самаре в марте этого года, дал президент Владимир Путин.

- Проект для Самарской области стратегический. Мы рассчитываем, что благодаря появлению моста наш регион станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай, - рассказал губернатор. - В течение года я восстанавливал географическую справедливость. Дело в том, что вести коридор удобнее всего именно по территории Самарской области. Кроме того, появление моста крайне важно для развития нашего автомобильного кластера, в том числе для «АвтоВАЗа», который сегодня большую часть продукции отправляет автопоездами.