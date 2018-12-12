Прилепин: “Империю зла” из России делают СМИ, афиллированные с США

СЕГОДНЯ 04:37 2018-12-12T04:37:01+03:00

Российский писатель рассказал о поездке в Европу, где он давал интервью различным изданиям

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В Европе журналисты положительно относятся к россиянам и к России. Представить нашу страну “империей зла” пытаются СМИ, которыми владеют американские компании. Такое мнение высказал российский писатель Захар Прилепин в интервью военкору “КП” Дмитрию Стешину.

"Во Франции общался с левацким журналистом, по его словам, 85% французских СМИ принадлежат трем корпорациям, которые аффилированы с США. Хотя во Франции я давал интервью очень крупным СМИ, тому же "Фигаро", - пояснил писатель.

Он рассказал, что одно из интервью с ним сняли за фразу: "Что вы пристали к Северной Корее, страна как страна!". Но чаще, по словам Прилепина, и во Франции и в Германии люди приходили на встречи с ним и были настроены положительно.

“На встречах с европейцами всегда общались дружески. Я сначала думал, что это политкорректность, но оказалось - солидарность. Думаю, недовольство собственной властью подстегивает их приязнь к России”, - считает он.

Писатель также отметил, что люди, с которыми он общался во время совей поездки, хорошо отзывались о российском президенте Владимире Путине.