2018-12-12T07:34:43+03:00
Экономика

Ритейлеры отказались поднимать цены в январе 2019 года

Крупные торговые сети уведомили поставщиков, что не будут менять условия договоров, даже несмотря на возросший НДС
Ася РОМАНЧУК
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Потребителя могут оградить от роста цен в крупных магазинахПотребителя могут оградить от роста цен в крупных магазинахФото: Виктор ГРАКОВ
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С января 2019 года в России вырастет НДС, увеличение составит 2 процента: с существующих сегодня 18 до 20%. Это значит, что повышение отразится на стоимости всех товаров и услуг, потребители гадают, на сколько же в конечном счете вырастут ценники в магазинах, но они могут остаться на прежнем уровне.

Крупные торговые сети не планируют менять цены на продукцию в начале 2019 года. Многие ритейлеры уже уведомили поставщиков, что не готовы корректировать окончательную стоимость товаров в заключенных договорах. Это значит, что оплачивать налог будет производитель, на его плечи ляжет дополнительная нагрузка.

«Обращаем ваше внимание на то, что с учетом условий подписанного договора поставки увеличение ставки НДС не означает, что окончательная цена товара также подлежит автоматическому увеличению», подчеркивается в письме гендиректора Billa Елены Мальцевой к поставщикам.

Региональная сеть «Ярче» ввела мораторий на увеличение цен до 15 января 2019 года включительно.

X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», более 13 тыс. магазинов) тоже не планирует в ближайшее время принимать повышенные прайс от поставщиков.

- Поставщиков поставили перед выбором: работать в убыток, снизить качество ингредиентов или приостанавливать поставки. Это значит, что есть риск потерять канал сбыта, - комментирует газете «Известия» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Сайт kp.ru писал, что предстоящее повышение НДС повлечет за собой подорожание всех товаров и услуг. Речь идет не только о продуктах в магазине, но и парикмахерских, проезде, одежде, фармацевтике. Будет ли реальный рост или потребитель не заметит перехода на новую ставку?

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