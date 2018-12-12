Суд обязал экс-порноактрису выплатить Трампу $293 тысячи

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-12T07:55:06+03:00

Именно в такую сумму были оценены издержки адвокатов президента США, которые занимались инициированным Сторми Дэниелс делом

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Суд Лос-Анджелеса обязал бывшую порноактрису Стефани Клиффорд (она же Сторми Дэниелс), которая ранее обвинила президента США Дональда Трампа в клевете и распространении порочащих ее сведений, оплатить судебные издержки адвокатов политика на сумму более 293 тысяч долларов.

Дело в том, что федеральный судья Джеймс Отеро посчитал иск женщины полностью лишенным оснований. В результате она была оштрафована на одну тысячу долларов за то, что зря потратила время сотрудников инстанции.

Кроме того, адвокат президента США Чарльз Хардер подсчитал, что его юридическая фирма потратила на участие в данном разбирательстве более 500 часов, а издержки составили 390 тысяч долларов. Юрист требовал взыскать с Клиффорд двойную сумму затрат, чтобы предотвратить подачу подобных исков, однако в итоге порноактрису обязали заплатить лишь 75% издержек, передает телеканал CNBC.

Напомним, что именно Сторми Дэниелс сообщила об интимной связи с Дональдом Трампом, которая якобы имела место в 2016 году. Тогда незадолго до проведения выборов президента США экс-адвокат политика Майкл Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов, чтобы она подписала соглашение о неразглашении данной информации.

Однако, как писал сайт kp.ru, позже Клиффорд подала иск с требованием аннулировать данный договор, а также обвинила юриста и главу государства в распространении порочащих ее сведений.