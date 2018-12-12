Военных научат грамотно обращаться с личными финансами

12 Дек. 07:55 2018-12-12T07:55:18+03:00

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Военнослужащих решили научить финансовой грамотности. Займутся этим в следующем году, занятия по повышению финансовой грамотности вошли в учебные планы военно-политической подготовки в Вооруженных силах на 2019 год.

После курса лекций сотрудники военного ведомства будут знать о видах займов, планировании семейного бюджета и о том, как не попасть в кредитную кабалу. Прослушать курс предстоит офицерам и контрактникам. Для офицеров на учебное полугодие предусмотрены две лекции и одно практическое занятие, после они получат методички, чтобы могли обучать личный состав. А контрактники примут участие в двух семинарах. Еще столько же часов будет отведено на лекцию по ответственности за оборот наркотиков.

Эксперты высказались за введение образовательной программы, потому что военнослужащие, как обычные люди часто попадают в ловушки МФО, но у них меньше возможности выбраться из долговой ямы, так как мало шансов найти подработку.

Сейчас закредитованность военнослужащих и представителей других силовых структур все выше. Рост отметился после того, как МФО стали активно продвигать быстрые кредиты. Часто офисы таких фирм можно увидеть прямо в военных городках, в итоге сотрудник военного ведомства оформляет кредит под 700 процентов и попадает в кабалу, объясняет газете «Известия» руководитель центра по работе с силовыми ведомствами ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Бердников, участвующий в формировании программы.

Ранее в Минобороны планировали запретить военнослужащим пользоваться смартфонами и делиться фото в соцсетях. В распоряжении солдат планировали оставить только кнопочные телефоны.