ФСБ задержала еще одного боевика из банды Басаева

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-12T10:22:26+03:00

Речь идет о Шамиле Казбулатове, который принимал участие в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году [видео]

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Сотрудники следственного комитета России совместно с бойцами Федеральной службы безопасности задержали еще одного члена банды Басаева - Шамиля Казбулатова. Этот мужчина является одним из нападавших на псковских десантников в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.