ФСБ задержала еще одного боевика из банды Басаева

12 Дек. 10:19 2018-12-12T10:36:48+03:00

Речь идет о Шамиле Казбулатове, который принимал участие в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году [видео]

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Сотрудники следственного комитета России совместно с бойцами Федеральной службы безопасности задержали еще одного члена банды Басаева - Шамиля Казбулатова. Этот мужчина является одним из нападавших на псковских десантников в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

В СК РФ отмечают, что задержание Казбулатова состоялось в минувший вторник, 11 декабря. Он подозревается в участии в банде, посягательстве на жизнь военных и вооруженном мятеже,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681855" frameborder="0"></iframe> Задержан еще один участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - приводятся слова представителя Следственного комитета Светланы Петренко на сайте ведомства.

В настоящий момент ведутся работы по установлению роли Казбулатова в нападении на Псковскую дивизию ВДВ, а также проверяется его причастность к другим преступлениям, не связанным с этим уголовным делом. Кроме того, продолжается поиск других участников банды.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в конце ноября правоохранителям удалось взять под стражу еще двух сообщников Шамиля Басаева. Оба уроженца Чечни также подозреваются в нападении на десантников.

Напомним, что в марте 2000 года группа боевиков напала на бойцов 6-ой роты 76-ой Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. Ранее в рамках данного дела уже были осуждены 13 участников атаки.