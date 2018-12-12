ФСБ задержала еще одного боевика из банды Басаева
Речь идет о Шамиле Казбулатове, который принимал участие в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году [видео]
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Сотрудники следственного комитета России совместно с бойцами Федеральной службы безопасности задержали еще одного члена банды Басаева - Шамиля Казбулатова. Этот мужчина является одним из нападавших на псковских десантников в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.
Задержан еще один участник нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.